Спорт

«Луки-Энергия» сыграет с «Космосом» из Долгопрудного

Футбольная команда «Луки-Энергия» в воскресенье, 22 июня, на стадионе «Экспресс» проведёт домашний матч 13-го тура LEON-Первенства по футболу среди команд Второй лиги «Дивизиона Б» сезона 2025 года с «Космосом» из Долгопрудного, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук.

Великолукским футболистам не доводилось ранее встречаться с «Космосом».

Матч с «Космосом» – заключительный домашний матч «Луки-Энергии» в первом круге.

Следующая встреча великолукских болельщиков с командой состоится только 10 августа на игре с «Торпедо-Владимир».

Игра с «Космосом» начнётся в 15:00.