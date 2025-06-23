Спорт

Маршруты здоровья прошли новоржевские дети

Спартакиада с участием детей в возрасте 7-15 лет состоялась в Новоржеве 24 июня, сообщается на странице главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«"Путь к здоровью" - под таким названием прошла на ФОКОТе спартакиада с участием детей в возрасте 7-15 лет. Мероприятие началось с приветственных слов и разговора о важном. Для детей было подготовлено пять маршрутов здоровья с элементами футбола, баскетбола, волейбола, легкой атлетики, силовой подготовки, а также викторина о здоровье. Завершением мероприятия стал флэшмоб», - сообщила Любовь Трифонова.

Лучшие участники получили медали:

В футболе - Илья Тренин и Евгения Хренова;

В баскетболе - Никита Воеводин;

В волейболе - Софья Дмитриева;

В легкой атлетике - Дмитрий Плисов;

В силовой подготовке - Марк Кузнецов и Софья Никандрова.

«Всем детям хочется пожелать быть сильными, ловкими, быстрыми, смелыми и выносливыми и постоянно работать над собой. Хорошего летнего отдыха нашим детям, веселых каникул, хорошей физической формы и, самое главное, быть здоровыми!» - пожелала глава округа.