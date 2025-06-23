Спорт

Первенство и чемпионат Великих Лук по лыжероллерам и кроссу пройдут 28 июня

28 июня на территории Центра подготовки велосипедистов пройдут открытые чемпионат и первенство города Великие Луки, III этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

Фотографии: Центр подготовки велосипедистов. Великие Луки

Работа мандатной комиссии: 10.00-12.00. Старт запланирован на 13.00.

В соревнованиях принимают участие спортсмены в следующих возрастных группах:

Мальчик 2016 года рождения и моложе - 1 км.

Девочки 2016 года рождения и моложе - 1 км.

Мальчики 2014-2015 года рождения - 3 км.

Девочки 2014-2015 года рождения - 2.5 км.

Юноши 2012-2013 года рождения - 5 км.

Девушки 2012-2013 года рождения - 3 км

Юноши 2010-2011 года рождения - 5 км.

Юноши 2008-2009 года рождения - 10 км.

Девушки 2008-2009 года рождения - 5 км.

Мужчины 1988-2007 года рождения - 15 км.

Женщины 1988 -2007 года рождения - 5 км.

Мужчины 1972 года рождения и старше - 10 км.

Женщины 1972 года рождения и старше - 5 км.

Главный судья соревнований: Ольга Бузанова, +79052384070

На время подготовки и проведения соревнований центр закрыт для посещений (с 9.00 до 16.00). Далее центр работает в обычном режиме.