Первенство и чемпионат Великих Лук по лыжероллерам и кроссу пройдут 28 июня

28 июня на территории Центра подготовки велосипедистов пройдут открытые чемпионат и первенство города Великие Луки, III этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.
Фотографии: Центр подготовки велосипедистов. Великие Луки
Работа мандатной комиссии: 10.00-12.00. Старт запланирован на 13.00.
В соревнованиях принимают участие спортсмены в следующих возрастных группах:
Главный судья соревнований: Ольга Бузанова, +79052384070
На время подготовки и проведения соревнований центр закрыт для посещений (с 9.00 до 16.00). Далее центр работает в обычном режиме.