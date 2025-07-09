Спорт

Псковичка завоевала «серебро» на всероссийских соревнованиях по гребле

Псковская спортсменка Ксения Игнатьева завоевала серебряную медаль на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в подмосковных Бронницах, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта Псковской области.

Фото: министерство спорта Псковской области

Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ проходят в Бронницах с 9 по 13 июля с участием спортсменов из 19 регионов России. Ксения Игнатьева завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров.

Ранее в Псковской области проходила «Псковская регата» памяти заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко.