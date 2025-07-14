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Спорт

Региональный турнир по шахматам состоялся в Пскове

17.07.2025 15:46|ПсковКомментариев: 0

В Пскове накануне международного Дня шахмат состоялся турнир, участниками которого стали профессионалы и любители, в числе которых были и ветераны СВО. Соревнования прошли на площадке регионального отделения Фонда «Защитники Отечества», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское реготделение «Единой России»

Во время церемонии открытия соревнований участников приветствовали почетные гости. Президент региональной федерации шахмат Дмитрий Шахов, депутат Псковской городской думы, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Женское движение Единой России» Алеся Михачева, руководитель псковского филиала Фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева поздравили участников с проведением первого турнира в стенах Фонда и пожелали успехов в шахматных баталиях, а также продолжить такие хорошие начинания и в дальнейшем.

Дмитрий Шахов, в частности, сказал, что псковская федерация шахмат всегда готова поддерживать интересные шахматные мероприятия. «Главное, чтобы люди, кто приходит на такие соревнования, получали от них незабываемые впечатления, положительные эмоции и удовольствие от шахматной игры, причем в хороших, комфортных помещениях», – сказал он. 

В блиц-турнире, который прошел по круговой системе, приняли участие шахматисты старше 18 лет. Самым молодым участником соревнований стал Александр Попов 1997 года рождения, а самый старший по возрасту – это Валентин Петрушин 1939 года рождения.

По итогам турнира пятёрка сильнейших выглядит так: Павел Эйнор, Сергей Арефьев, Василий Орлов, Михаил Андреев, Валентин Петрушин.

По результатам шахматных партий всем его участникам будут присвоены и обсчитаны национальные шахматные рейтинги федерации шахмат России. Победители и призеры регионального этапа, занявшие І, ІІ и ІІІ места в своих возрастных группах, проходят на следующий этап – федеральный. Итоговая награда – возможность сыграть с гроссмейстером Сергеем Карякиным.

 

Инициаторами всероссийского шахматного марафона стали Всероссийская политическая партия «Единая Россия» и совет сторонников партии, сенатор России, международный гроссмейстер  Сергей Карякин, паралимпийский комитет Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного  Знамени  общество  слепых»,  Всероссийское общество  инвалидов. Содействие в организации и проведении соревнований в Пскове оказало шахматное отделение ГАОУ «Лидер» под руководством главного судьи турнира Александра Шпака.

Источник: Псковская Лента Новостей
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