Псковская горнолыжная школа вышла в полуфинал всероссийского конкурса «Ты в игре»

Проект горнолыжной школы «Надежда» из Псковской области вышел в полуфинал всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивной школе.

Независимые эксперты конкурса, организованного АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ, оценили 6 133 заявки со всей России. В полуфинал прошли только 250 проектов, признанных самыми интересными, проработанными и перспективными. В их число вошла псковская горнолыжная школа «Надежда».

«В отличие от сезонных секций, в "Надежде" тренировки не прекращаются никогда. Зимой спортсмены оттачивают технику на склонах "Мальской долины", а в межсезонье переключаются на батуты, роллер-спорт, алпайн-слалом и интенсивную общую физическую подготовку. Ключевое преимущество школы - авторская методика тренера, построенная на симбиозе возрастной физиологии, психологии и Монтессори-педагогики. Тренер регулярно повышает квалификацию в области горнолыжного спорта и биомеханики, что позволяет выстраивать индивидуальные планы даже для детей в одной группе с учетом мобильности суставов и актуальных кардионагрузок», - отметили в школе.

Отмечается, что на счету «Надежды» организация и проведение Кубка Мальской долины (2023–2026 гг.) и «Веселых забав» 2024 г, участие в федеральных соревнованиях в дисциплине «слалом-гигант» на склонах Ленинградской и Мурманской области. Два самых старших ученика школы 2014 года рождения имеют юношеские спортивные разряды в горнолыжном спорте.

Команда активно участвует в жизни региона, устраивая ежегодные показательные выступления на роликах, а также принимают участие в фестивалях «Плеск» и «Детство».