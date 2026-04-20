Псковская горнолыжная школа вышла в полуфинал всероссийского конкурса «Ты в игре»

Проект горнолыжной школы «Надежда» из Псковской области вышел в полуфинал всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивной школе.
Независимые эксперты конкурса, организованного АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ, оценили 6 133 заявки со всей России. В полуфинал прошли только 250 проектов, признанных самыми интересными, проработанными и перспективными. В их число вошла псковская горнолыжная школа «Надежда».
Отмечается, что на счету «Надежды» организация и проведение Кубка Мальской долины (2023–2026 гг.) и «Веселых забав» 2024 г, участие в федеральных соревнованиях в дисциплине «слалом-гигант» на склонах Ленинградской и Мурманской области. Два самых старших ученика школы 2014 года рождения имеют юношеские спортивные разряды в горнолыжном спорте.
Команда активно участвует в жизни региона, устраивая ежегодные показательные выступления на роликах, а также принимают участие в фестивалях «Плеск» и «Детство».