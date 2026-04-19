Подготовка спортсменов к ГТО прошла в псковских Писковичах

Подготовка спортсменов к ГТО прошла в деревне Писковичи Псковского муниципального округа, сообщается в группе «Street Workout Pskov» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Street Workout Pskov» / «ВКонтакте»

«Отработали со спортсменами короткую и длинную дистанцию норм ГТО, а также метали гранату Даже в столь прохладную и ветренную погоду дети и взрослые пришли подготавливаться и повышать свою физическую подготовку, все участники большие молодцы», - отметили организаторы тренировки.

Сдача ГТО состоится 27 апреля в 14:00 в деревне Писковичи, на стадионе. Для участия необходима регистрацияю