Спорт

Около 100 спортсменов станут участниками фестиваля для бойцов СВО в Великих Луках

16 августа спорткомплекс «Стрелец» в Великих Луках впервые примет фестиваль для участников СВО с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Встреча приурочена к 95-й годовщине создания Воздушно-десантных войск. Ожидается, что в ней примут участие порядка 100 человек из разных уголков Псковской области.

Программа дня включает соревнования по шести видам спорта: волейболу сидя, дартсу, армрестлингу, пауэрлифтингу, стрельбе из лука и дзюдо.

«Этот фестиваль — больше, чем соревнование. Это еще один шаг к созданию системы поддержки наших бойцов, в которой спорт играет роль моста к новой, мирной и активной жизни. Для многих участников СВО такие встречи становятся важным этапом социальной адаптации, помогают восстановить внутреннюю опору и почувствовать, что они по-прежнему важны обществу, нужны своей стране и не остались наедине с пережитым», - отметил Александр Козловский.

Организаторами фестиваля выступают министерство спорта Псковской области, фонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО Псковщины, региональная Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, партийный проект «Выбор сильных» и другие партнеры.