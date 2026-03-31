Шахматисты Гуманитарного лицея Пскова выиграли региональный этап «Белой ладьи»

Завершился региональный этап всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд псковских общеобразовательных организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Школьные и муниципальные отборочные этапы проводились в течение двух месяцев в муниципальных образованиях. Лучшие команды сразились за путёвку на финал всероссийских соревнований, который стартует 1 июня в Сириусе.

В Пскове в помещениях средней общеобразовательной школы №23 выступила 21 команда из 18 муниципальных образований региона. Судьба медалей решилась в последние минуты соревнований в последней партии.

Президент региональной федерации шахмат Дмитрий Шахов и главный судья соревнований Александр Шпак провели награждение призеров и победителей областного командного турнира «Белая ладья». 

 

Команда Гуманитарного лицея Пскова заняла первое место и будет представлять Псков на финале всероссийских соревнований. Серебряные призёры — команда Лицея №4 Пскова, которая оторвалась на пол-очка от бронзовых призёров. Третье место заняла команда школы №24 имени Льва Малякова города Псков. Лучший результат среди команд районов области показала Пыталовская средняя школа. 

Дополнительные награды получили юные шахматисты, занявшие 1, 2 и 3 места на своих досках. Каждая команда получила грамоту за участие и шахматные журналы.

При поддержке региональных министерств по образованию и спорта, а также организации «Заповедник» из Пушкинских Гор федерация шахмат учредила новый турнир «Шахматное поле» для школьников из сельских муниципальных округов и малых городов Псковской области. Этот командный турнир пройдет в несколько этапов, а победители встретятся в финале в Сириусе в Сочи.

«Федерация шахмат в очередной раз выражает сожаление, что школьники, особенно в тех муниципальных образования, где прошли отборочные соревнования, так и не смогли по вине нерадивых взрослых, совсем «позабыв» про необходимость следовать Конвенции о правах ребёнка и обеспечивать наилучшие интересы детей, попасть на увлекательные, интересные и популярные соревнования, которые прошли в областном центре. В числе таких муниципальных округов: Локнянский, Усвятский, Новосокольнический, Себежский, Дновский, Гдовский, Пустошкинский», - отметили в федерации.

Федерация шахмат Псковской области поблагодарила всех глав других муниципальных образований за активную поддержку детских спортивных команд, которые смогли приехать на областной этап всероссийских соревнований, даже из самого дальнего Куньинского округа. 

