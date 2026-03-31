Революционную методику оздоровления покажут псковским пенсионерам

Создатель уникальной системы оздоровления «Плейстик» Анатолий Лаптев посетит Псков 15 апреля с показательным выступлением, сообщил Псковской Ленте Новостей депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.
«Друзья, хочу поделиться с вами невероятной новостью! К нам в Псков едет Анатолий Викторович Лаптев — создатель уникальной системы оздоровления "Плейстик" (Playstick). Что такое "Плейстик"? Это не просто гимнастика и не просто танец. Это философия движения, которая переворачивает представление о том, как можно восстанавливать тело и получать от этого кайф!» - сообщил Юрий Бурлин.
Он отметил, что методика включает в себя элементы гимнастики, танца, подвижных игр и состязаний.
«Главное правило — получать удовольствие от процесса! Это технология здоровьесбережения, которая подходит всем. 15 апреля Анатолий Викторович приедет к нам на мероприятие Союза пенсионеров. И вот что особенно круто — он планирует привезти с собой группу активных бабушек-тренеров с показательным выступлением! Представляете, какой заряд энергии и позитива мы получим? Псковичи, это реальная возможность познакомиться с революционной методикой оздоровления прямо в нашем городе! Следите за новостями, позже сообщу о времени и месте проведения встречи!» - добавил депутат.