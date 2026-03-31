 
Спорт

Революционную методику оздоровления покажут псковским пенсионерам

0

Создатель уникальной системы оздоровления «Плейстик» Анатолий Лаптев посетит Псков 15 апреля с показательным выступлением, сообщил Псковской Ленте Новостей депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

Фото: сайт playstick.ru

«Друзья, хочу поделиться с вами невероятной новостью! К нам в Псков едет Анатолий Викторович Лаптев — создатель уникальной системы оздоровления "Плейстик" (Playstick). Что такое "Плейстик"? Это не просто гимнастика и не просто танец. Это философия движения, которая переворачивает представление о том, как можно восстанавливать тело и получать от этого кайф!» - сообщил Юрий Бурлин.

Он отметил, что методика включает в себя элементы гимнастики, танца, подвижных игр и состязаний.

«Главное правило — получать удовольствие от процесса! Это технология здоровьесбережения, которая подходит всем. 15 апреля Анатолий Викторович приедет к нам на мероприятие Союза пенсионеров. И вот что особенно круто — он планирует привезти с собой группу активных бабушек-тренеров с показательным выступлением! Представляете, какой заряд энергии и позитива мы получим? Псковичи, это реальная возможность познакомиться с революционной методикой оздоровления прямо в нашем городе! Следите за новостями, позже сообщу о времени и месте проведения встречи!» - добавил депутат.
Прокомментировать

Пресс-портреты

Бурлин Юрий Вячеславович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026