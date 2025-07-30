Спорт

Соревнования для участников СВО с ограниченными возможностями здоровья впервые пройдут в Великих Луках

Спортивный фестиваль для участников СВО с ограниченными возможностями здоровья впервые пройдет в Великих Луках 16 августа. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

Соревнования состоятся на базе спорткомплекса «Стрелец». Ожидается участие около 100 спортсменов из разных районов Псковской области. В программе – состязания по шести дисциплинам: волейбол сидя, дартс, пауэрлифтинг, армрестлинг, стрельба из лука и дзюдо. Эти виды спорта были выбраны с учетом особенностей физической подготовки и реабилитационных возможностей участников.

«Фестиваль станет не только спортивным событием, но и важной площадкой для социальной адаптации и возвращения бойцов к активной жизни. Через спорт участники СВО находят поддержку, восстанавливают уверенность в себе и укрепляют боевое братство уже в мирных условиях. Такие мероприятия помогают им почувствовать, что они нужны, важны и не остались один на один со своими трудностями», – отметил Александр Козловский.

Организаторами выступают министерство спорта Псковской области, региональное отделение Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, фонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО Псковщины, а также партийный проект «Единой России» «Выбор сильных» и другие партнеры.

«Фестиваль в Великих Луках – это шаг к формированию устойчивой системы поддержки защитников Родины, для которых спорт становится не просто способом физической реабилитации, но и дорогой к новой жизни», – заключил депутат.