Соревнования для участников СВО с ограниченными возможностями здоровья впервые пройдут в Великих Луках

Спортивный фестиваль для участников СВО с ограниченными возможностями здоровья впервые пройдет в Великих Луках 16 августа. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Козловский / Telegram
Соревнования состоятся на базе спорткомплекса «Стрелец». Ожидается участие около 100 спортсменов из разных районов Псковской области. В программе – состязания по шести дисциплинам: волейбол сидя, дартс, пауэрлифтинг, армрестлинг, стрельба из лука и дзюдо. Эти виды спорта были выбраны с учетом особенностей физической подготовки и реабилитационных возможностей участников.
Организаторами выступают министерство спорта Псковской области, региональное отделение Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, фонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО Псковщины, а также партийный проект «Единой России» «Выбор сильных» и другие партнеры.
«Фестиваль в Великих Луках – это шаг к формированию устойчивой системы поддержки защитников Родины, для которых спорт становится не просто способом физической реабилитации, но и дорогой к новой жизни», – заключил депутат.