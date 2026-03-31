Скейт-парк на улице Леона Поземского в Пскове откроется после ремонта 1 апреля

Скейт-парк на улице Леона Поземского откроется после завершения гарантийного ремонта 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции спортивных сооружений Пскова.

«Дорогие посетители скейт‑парка! Приносим извинения за задержку с завершением гарантийного ремонта. Мы сознательно уделили дополнительное время проверке всех элементов — безопасность наших юных райдеров для нас превыше всего. Спасибо за понимание и терпение. До встречи на площадке!» — говорится в обращении.

Напомним, ремонтные работы стартовали 24 марта в двух скейт-парках Пскова.