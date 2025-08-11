Спорт

В псковском УМВД РФ прошли соревнования по служебно-прикладным видам спорта

В управлении МВД России по Псковской области прошли соревнования по служебно-прикладным видам спорта среди коллективов и подразделений органов внутренних дел региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, сотрудники полиции состязались в беге, во владении боевыми приемами борьбы и стрельбе из пистолета Макарова.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Цель мероприятия - повышение уровня физической подготовки сотрудников, популяризация служебно-прикладных видов спорта и выявление сильнейших спортсменов для участия в чемпионате Министерства внутренних дел Российской Федерации по служебно-прикладному спорту в спортивной дисциплине «троеборье».

Соревнования проходили как в личном зачёте, так и командном. Полицейские состязались в беге, во владении боевыми приемами борьбы и стрельбе из пистолета Макарова.

В итоговом командном зачете первое место заняла команда УМВД России по городу Пскову, второе - МО МВД России «Невельский», почетное третье – у команды УНК УМВД России по Псковской области.

В личном зачете «золото» завоевал И. Старский (УНК УМВД России по Псковской области), «серебро» у К. Лобанова (УМВД России по Псковской области), «бронза» досталась Р. Дроздову (МО МВД России «Невельский»).