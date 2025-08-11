Спорт

«Политический забег. ЕДГ-2025» стартовал в Пскове

Впервые в электоральной истории Псковской области в рамках подготовки к Единому дню голосования Избирательная комиссия Псковской области совместно с Общественным советом при облизбиркоме проводит спортивное мероприятие: «Политический забег. ЕДГ-2025», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Спортивный лозунг мероприятия «За честные выборы, без допинга».

Состоится два забега на дистанцию 2 025 метров. Один из них среди представителей политических партий. В нем примут участие:

«Единая Россия» — Юрий Бурлин;

ЛДПР — Виктор Ушаков;

«Новые люди» — Владимир Федоров;

«Партия пенсионеров» — Геннадий Ранцев;

«Родина» — Денис Панов;

«Справедливая Россия – За Правду» — Олег Брячак;

«Яблоко» — Дмитрий Иванов;

КПРФ — Юрий Иванов.

Также пройдет забег среди кандидатов-одномандатников:

«Единая Россия» — Антон Мороз;

ЛДПР — Владимир Ефимов;

«Новые люди» — Анна Васильева;

«Партия пенсионеров» — Юрий Затравкин;

«Родина» — Павел Бикташев;

«Справедливая Россия – За Правду» — Татьяна Филипченкова;

«Яблоко» — Андрей Цаценко;

КПРФ — Андрей Яцутко.

Жюри из представителей Избирательной комиссии Псковской области и членов Общественного совета внесет в спортивный бюллетень имена участников забега, а потом подведет итоги. Наблюдать за процессом соревнований будут представители Общественной палаты Псковской области.