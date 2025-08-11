«Политический забег. ЕДГ-2025» стартовал в Пскове

Впервые в электоральной истории Псковской области в рамках подготовки к Единому дню голосования Избирательная комиссия Псковской области совместно с Общественным советом при облизбиркоме проводит спортивное мероприятие: «Политический забег. ЕДГ-2025», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Спортивный лозунг мероприятия «За честные выборы, без допинга».
Состоится два забега на дистанцию 2 025 метров. Один из них среди представителей политических партий. В нем примут участие:
Также пройдет забег среди кандидатов-одномандатников:
Жюри из представителей Избирательной комиссии Псковской области и членов Общественного совета внесет в спортивный бюллетень имена участников забега, а потом подведет итоги. Наблюдать за процессом соревнований будут представители Общественной палаты Псковской области.