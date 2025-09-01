Спорт

Студенты в Пскове могут получить зачет по физкультуре в спортклубе

Студенты Псковского государственного университета, посещающие «Супер фитнес», в новом учебном году смогут получить «автоматом» зачет по физической культуре, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортклубе.

Фото: «Супер фитнес»

«Отличная новость для студентов ПсковГУ. Запускаем давно известный бонус в виде зачета по физической культуре за посещение фитнеса, а также дополнительные предложения для учащихся вуза», – рассказали в «Супер фитнесе».

Подробности можно узнать по номеру: 56 60 80 (клуб на Рижском проспекте, дом 16) или 55 77 75 (клуб на улице Рокоссовского, дом 16).