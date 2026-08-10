Делегация от Псковской области приняла участие в турнире по кёрлингу в Петербурге

Делегация от Псковской области приняла участие в межрегиональном семинаре «Единой России» и турнире по кёрлингу в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Фото: «Единая Россия»

Делегация от Псковской области посетила Северную столицу, где состоялся межрегиональный партийный семинар, посвященный обмену лучшими практиками. Важной и зрелищной частью деловой программы стало спортивное событие — традиционный турнир «Единой России» по кёрлингу, приуроченный ко Дню окончания Ленинградской битвы.

Соревнования прошли по инициативе Санкт-Петербургского регионального отделения партии и объединили на льду сторонников «Единой России», активистов «Молодой Гвардии» и партийцев из Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Псковской, Ростовской и Свердловской областей.

Гостями и участниками мероприятия стали депутат Государственной Думы Сергей Боярский, депутаты петербургского парламента Вера Сергеева и Всеволод Беликов, а также руководитель регионального отделения партии и Центрального штаба МГЕР Александр Амелин.

В состав псковской делегации вошли сотрудники регионального исполкома партии. Возглавил команду регкоординатор партпроекта «Выбор сильных» Владимир Владимиров.

«Кёрлинг – командная игра. Мы подчеркиваем, что умеем играть сообща, в команде. Сегодня к нам приехали друзья-коллеги, однопартийцы из регионов. Вообще не имеет значения, каким спортом заниматься. Главное – находить на это время», – отметил депутат Госдумы Сергей Боярский.

Как уточнили в партии, для псковской делегации поездка стала отличной возможностью не только перенять успешный опыт коллег в рамках партийного семинара, но и укрепить межрегиональные связи в дружеской спортивной борьбе.