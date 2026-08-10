Центр инновационных видов спорта открыли в Печорах

В Печорах открыт Центр инновационных видов спорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.
Фото: правительство Псковской области
Новая площадка создана в рамках проекта «Прорыв цифровых барьеров», оператором которого выступает «Федерация фиджитал-спорта Псковской области».
Молодежь сможет осваивать фиджитал-спорт, компьютерный спорт, лазерный бой, гонки дронов и спортивное программирование.
Центр оснащён компьютерным залом, консольной зоной, пространством VR и уличной площадкой для лазертага. В перспективе здесь еще откроется и стримерская студия.
Глава региона поручил профильному министерству проработать вместе с федерацией создание таких центров и в других муниципалитетах с привлечением различных финансовых инструментов.