Центр инновационных видов спорта открыли в Печорах

В Печорах открыт Центр инновационных видов спорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Новая площадка создана в рамках проекта «Прорыв цифровых барьеров», оператором которого выступает «Федерация фиджитал-спорта Псковской области».

Молодежь сможет осваивать фиджитал-спорт, компьютерный спорт, лазерный бой, гонки дронов и спортивное программирование.

«Эти инновационные дисциплины — не просто развлечение, а спорт будущего на стыке физической активности и цифровых технологий, который развивает и тело, и интеллект», — подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере МАХ.

Центр оснащён компьютерным залом, консольной зоной, пространством VR и уличной площадкой для лазертага. В перспективе здесь еще откроется и стримерская студия.

«Совсем недавно посещал фиджитал-центр в Пскове, созданный благодаря госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» при участии региона и города. Рад, что таких современных объектов становится все больше. Полезные, интересные пространства открывают уникальные возможности для наших ребят, помогают им развиваться и находить друзей», — прокомментировал создание центра Михаил Ведерников.

Глава региона поручил профильному министерству проработать вместе с федерацией создание таких центров и в других муниципалитетах с привлечением различных финансовых инструментов.