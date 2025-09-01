Завершился первый день фестиваля воздухоплавания в Мальской долине. ФОТО

Наземная программа «Изборское Свече» в рамках трехдневного фестиваля воздухоплавания «Небо начинается здесь» продолжилась ночным свечением аэростатов в Мальской долине в Печорском округе сегодня, 5 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, программа началась с привязных подъёмов аэростатов, продолжилась концертом. Во время культурной программы выступили Паша Данилов, Тахир Ташпулатов и Dj Pablo.
Фестиваль продлится три дня и закончится вечерним полетом в воскресенье, программу можно посмотреть по ссылке ниже.
Вход свободный.