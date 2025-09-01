Утренний запуск аэростатов прошел на фестивале воздухоплавания в Мальской долине. ФОТО

Утренний запуск аэростатов состоялся сегодня, 5 сентября, в Мальской долине, в рамках фестиваля воздухоплавания «Небо начинается здесь», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Основным мероприятием станет «Изборское Свече» - наземная программа на территории парка активного отдыха «Мальская долина». Программа начнётся с привязных подъёмов трёх аэростатов, а закончится ночным свечением оболочек воздушных шаров. Для желающих подняться на привязи будет организовано бронирование мест.
Фестиваль продлится до 7 сентября.