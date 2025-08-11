Псковcкая обл.
Спорт

Опубликована программа фестиваля воздухоплавания «Небо начинается здесь» в Изборске

18.08.2025 19:40|ПсковКомментариев: 0

Старый Изборск примет первый в истории фестиваль воздухоплавания «Небо начинается здесь». Мероприятие состоится с 5 по 7 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

В рамках праздника пройдут утренние и вечерние полеты, ночное свечение и привязные подъемы для зрителей. Заявочная кампания на участие пилотов еще продолжается. Организаторы ожидают до 6 аэростатов.

Организаторы отметили, что это значимое событие в истории воздухоплавательного спорта Псковской области, так как появится еще одно место притяжения аэронавтов, которое знакомит зрителей с миром воздухоплавания.

Фестиваль в Мальской долине даст возможность гостям и жителям области насладиться красотой воздухоплавательного спорта и узнать этот спорт еще ближе, даже подняться в небо в качестве пассажира.

Подробная программа фестиваля уже доступна в социальных сетях мероприятия: ВКонтакте  и Телеграм.

Так как воздухоплавание сильно зависит от погодных условий, возможны корректировки программы. Об этом оперативно будут сообщать в тг-канале фестиваля.

Основным мероприятием станет «Изборское Свече» - наземная программа на территории парка активного отдыха Мальская долина. Программа начнётся с привязных подъёмов трёх аэростатов, а закончится ночным свечением всех оболочек воздушного шара. Для желающих подняться на привязи будет организовано бронирование мест.

Один из общих стартов планируется из Мальской Долины.

Вход свободный.

На свободные полёты ведется запись по телефону 89113630348 (звонки, Telegram, WhatsApp*).

* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

Источник: Псковская Лента Новостей
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 32 человека
