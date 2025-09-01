Привязные подъёмы аэростатов начались на фестивале в Мальской долине

Трехдневный фестиваль воздухоплавания «Небо начинается здесь» продолжается в Мальской долине в Печорском округе. Сегодня, 5 сентября, стартовало основное мероприятие - наземная программа «Изборское Свече», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Анна Тягунова / ПЛН
Программа началась с привязных подъёмов аэростатов, а закончится ночным свечением и концертом. Во время культурной программы выступят Паша Данилов и Тахир Ташпулатов и Dj Pablo.
Фестиваль продлится три дня и закончится вечерним полетом в воскресенье, программу можно посмотреть по ссылке ниже.
Вход свободный.