Победи себя сегодняшнего: как воркаут из увлечения единиц стал массовым спортом в Пскове

Что объединяет военного, школьника, готовящегося к поступлению в вуз, и офисного работника, мечтающего о рельефных мышцах? Ответ — уличные тренировки. Воркаут, который начинался в Пскове с роликов на YouTube и небольших сборов энтузиастов, сегодня превратился в мощное общественное движение с собственными соревнованиями, производством спортивного оборудования и сотнями последователей. О том, как за 15 лет изменилась спортивная культура региона, узнала Псковская Лента Новостей.

От дворовых турников до Кубка мира

История псковского воркаута началась в 2008 году. Как и многие другие, лидер движе я «Стрит-воркаут Псков» Виталий Дидыч и его единомышленники вдохновлялись первыми видео трюков на турниках в интернете, пытаясь повторить за спортсменами.

«Чтобы они получались, нужно было заниматься тренировками с собственным весом. То есть нужно было сначала научиться подтягиваться, отжиматься от пола, потом отжиматься со стойки и различные другие сопутствующие упражнения. Требовалась хорошая подготовка, выше среднего», — вспоминает Виталий Дидыч.

Уже в 2010 году псковские энтузиасты провели свои первые соревнования. А спустя годы Псков на карте мирового воркаута стал точкой проведения крупнейших турниров: этап Кубка мира в 2018-м, силовой чемпионат мира в 2019-м, всероссийские соревнования в 2021-м.

За эти годы также сформировались коллективы по воркауту: в Стругах Красных, Невеле, Великих Луках, Гдове, Пушкинских Горах и в Новоржеве. Но связь с ними псковские спортсмены не теряли.

«В разные периоды времени ребята функционировали, приезжали на наши соревнования и активно принимали участие. Сейчас ребята активно занимаются в Стругах, в Великих Луках и Невеле. Пускай их там уже не так много, как раньше, но еще есть ребята, которые проявляют к воркауту интерес», — пояснил лидер движения.

Больше, чем спорт: сообщество, площадки и традиции

Воркаут для Виталия Дидыча и его команды — это не только соревнования. Это, прежде всего, сообщество. Начиная с 2010 года, они проводят бесплатные еженедельные тренировки на площадках города, мастер-классы в школах и вузах, лекции о здоровом образе жизни.

«Свое сообщество мы назвали «Воркаут-Псков» и начали проводить первые сборы в городе. Мы тогда с деревень в основном все приезжали и проводили еженедельные сборы на стадионах. Это были бесплатные тренировки, на которых мы все обменивались опытом, хотели чему-то научиться до следующего сбора. А потом начали проводить регулярно мастер-классы по школам и вузам. Лекции проводили, семинары о пользе и ведении здорового образа жизни, чем мы, в принципе, и по сегодняшний день занимаемся»,— рассказывает Виталий Дидыч.

Одной из ключевых заслуг движения стала активная работа по созданию спортивной инфраструктуры. В том числе, благодаря усилиям сообщества по всей Псковской области было установлено более 300 спортивных объектов.

«Благодаря нашим усилиям спортивные площадки по всей Псковской области были установлены и соответствовали хотя бы базовой комплектации. Больше трехсот объектов было установлено. А с 2021 года мы сами начали производить спортивные площадки. Зачастую предлагаем администрации, как лучше обустроить площадку, чтобы она была полезна. Площадки, пригодные для сложных трюков и мини-соревнований, уже есть в некоторых населенных пунктах, но эту работу нужно продолжать», — отмечает Виталий Дидыч.

Движение обросло и собственными традициями. Самая массовая из них — акция «Рекорд Победы» 9 мая, которую проводят с 2010-2011 годов. Суть акции в том, чтобы отжаться столько раз, сколько дней прошло с конца Великой Отечественной войны.

«В этом году мы отжались больше 28 тысяч раз. При любой погоде мы собираем вокруг себя много людей, это стало традицией», — с гордостью говорит лидер движения.

Кому подходит воркаут? Советы для новичков

По словам Виталия Дидыча, воркаут — это универсальный вид активности, доступный абсолютно всем: от пяти лет и до «бесконечности». Девушки, парни, люди старшего возраста — каждый может найти здесь свой путь.

«Начать нужно с того, чтобы для человека это было в удовольствие, потому что если есть удовольствие, тогда и процесс тренировки будет более эффективным», — советует Виталий Дидыч. Он рекомендует новичкам не бросаться на сложные элементы, а начать с малого: легкий бег, прыжки на скакалке, базовые упражнения вроде отжиманий от скамьи или подтягиваний с резинкой.

Виталий Дидыч также отмечает, что данный вид спорта универсален, подходит как для мужчин, так и для женщин. Воркаут, помимо совершенствования физической подготовки, помогает построить хорошую фигуру.

«Чтобы построить хорошую фигуру, важны не только тренировки, но и правильное питание. Нужно определить свою цель и необходимое количество калорий, а затем подстроить под это рацион. Когда ты начинаешь питаться здоровой пищей, которая действительно дает организму нужные вещества, процесс преображения тела становится увлекательным. А вслед за здоровым телом приходят и ясные, позитивные мысли. Такой подход к образу жизни универсален и подходит абсолютно всем — независимо от пола и возраста», — пояснил лидер движения.

Главный совет тем, кто стесняется прийти на площадку: «Победить себя сегодняшнего».

«Можно посмотреть ролики в интернете, выбрать себе простую цель — не трюк, а упражнение. Когда ты увидишь, что у тебя начинает получаться, это подстегнет. Это как карьерная лестница: перешел на одну ступеньку, и хочется идти дальше. Здесь нет конца развитию», — поясняет Виталий Дидыч.

Взгляд в будущее воркаута

Сегодня движение «Стрит-воркаут Псков» — это не просто группа любителей спорта. Это сплоченное сообщество, которое растит «здоровое и сильное поколение». Многие воспитанники успешно поступают в вузы и служат в силовых структурах, а тренеры прошли профессиональную подготовку.

«Мы растим ребят, которые своим примером показывают, чего можно достичь, занимаясь в любом населенном пункте. Ведем тренировки с ребятами по общей физической подготовке, специальной физической подготовке, по воркауту, по акробатике. Потом по бегу, по нормам ГТО. Также подготавливаем ежегодно ребят и ездим сдавать большим сообществом по 50-60 человек по два раза в год, где ребята успешно получают свои значки. И это им потом помогает при поступлении в вуз, потому что это дает дополнительные баллы, а студентам — в стипендии, к примеру. Когда человек начинает заниматься любимым делом, оно помогает ему обеспечивать себя в будущем», — заключает Виталий Дидыч.

Псковский воркаут — это история о том, как сильное увлечение, помноженное на упорство и желание менять мир вокруг себя, может вырасти в настоящее общественное явление, которое меняет жизни людей к лучшему.

