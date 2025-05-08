Спорт

Псковичи отжались почти 30 тысяч раз и установили рекорд Победы

Спортсмены движения Street Workout Pskov и жители Пскова и области отметили 9 мая участием во Всероссийской патриотической акции #РекордПобеды, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации воркаута Псковской области.

Фото здесь и далее: федерация воркаута Псковской области

Участники спортивного мероприятия отжались заявленные 29 220 раз, именно столько дней прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие более 60 человек, которые вместе отжались 29 220 раз, установили и превысили рекорд Победы, выполнив 29 подходов по 20 раз.

«Хотим поблагодарить всех за участие в патриотической акции. Вместе мы сделали рекорд Победы 2025», - отметили в федерации.