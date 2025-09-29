Спорт

Порховский округ и областное правительство победили на фестивале ГТО среди госслужащих

В Псковской области подведены итоги 10-го Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных и государственных гражданских служащих региона, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления. Сдача нормативов прошла в Стругах Красных. Мероприятие приурочено к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

В соревнованиях приняли участие 16 команд (всего 92 человека), которые выступали в пяти видах состязаний комплекса ГТО. В программу фестиваля вошли различные спортивные дисциплины: бег на разные дистанции, подтягивание, упражнения на гибкость и силу.

Призовые места в командном первенстве 1-й группы распределились следующим образом:

Первого места удостоена команда Порховского муниципального округа (1 389 очков). На втором месте — команда Дедовичского округа (1 200 очков). «Бронзу» получила команда Куньинского округа (1 151 очко). Кубок «За волю к победе» (4 место) завоевала команда Дновского округа (1 110 очков).

В командном первенстве второй группы лидером стала команда правительства Псковской области (2 551 очка). «Серебро» — у команды администрации Великих Лук (2 365 очков). Третье место завоевала команда администрации города Пскова (2 352 очка).

В правительстве резюмировали, современный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.