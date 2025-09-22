Спорт

Десятый областной фестиваль ГТО среди служащих прошёл в Стругах Красных

Десятый областной фестиваль ГТО среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области прошёл в Стругах Красных сегодня, 26 сентября. Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава Струго-Красненского муниципального округа Александр Волков в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Волков/ Telegram-канал

Открытие фестиваля началось с торжественного построения, в ходе которого Александр Волков поприветствовал участников и пожелал им спортивных достижений и успехов.

В программу фестиваля вошли различные спортивные дисциплины, такие как бег на разные дистанции, подтягивание, а также упражнения на гибкость и силу. Все испытания оценивались по системе ВФСК ГТО, что позволяло участникам не только проверить свою физическую подготовку, но и стремиться к новым вершинам.

«Мероприятие стало не только площадкой для демонстрации спортивных навыков, но и праздником единства и патриотизма. Участники, а также зрители смогли насладиться атмосферой праздника и поддержки друг друга», - отметил Александр Волков.