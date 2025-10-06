Спорт

Шесть медалей завоевала сборная Псковской области по брейкингу на Дальнем Востоке

Шесть медалей завоевала сборная команда Псковской области по брейкингу на всероссийских соревнованиях «Break Rumble Хабаровск», сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото и видео: Михаил Ведерников / Telegram

Всего в соревнованиях, прошедших на Дальнем Востоке, приняли участие 269 спортсменов из 15 регионов России.

Результаты псковичей:

I место – Никита Костин / юниоры 16-18 лет;

I место – Мария Костина / юниорки 16-18 лет;

II место - Лилия Григорьева / юниорки 16-18 лет;

II место – Мария Костина / женщины 19 лет и старше;

III место – Кристина Кочнева / женщины 19 лет и старше;

II место – Никита Костин, Мария Костина, Мирослав Чернов / брейкинг – командные соревнования 19 лет и старше.

Тренер сборной команды – Кирилл Кочнев.

«Впереди у наших спортсменов сборы в Сочи в составе национальной сборной команды страны в преддверии Кубка мира по брейкингу, который пройдёт уже 7-9 ноября в Москве. Желаю ребятам успехов и новых побед!» - пожелал Михаил Ведерников.