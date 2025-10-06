Шесть медалей завоевала сборная Псковской области по брейкингу на Дальнем Востоке

Шесть медалей завоевала сборная команда Псковской области по брейкингу на всероссийских соревнованиях «Break Rumble Хабаровск», сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Фото и видео: Михаил Ведерников / Telegram
Всего в соревнованиях, прошедших на Дальнем Востоке, приняли участие 269 спортсменов из 15 регионов России.
Результаты псковичей:
Тренер сборной команды – Кирилл Кочнев.
«Впереди у наших спортсменов сборы в Сочи в составе национальной сборной команды страны в преддверии Кубка мира по брейкингу, который пройдёт уже 7-9 ноября в Москве. Желаю ребятам успехов и новых побед!» - пожелал Михаил Ведерников.