Спортсмены клуба Nordman приняли участие в турнире по настольному теннису «Псковская ракетка 2025»

Открытый детский турнир по настольному теннису «Псковская ракетка 2025» прошёл в эти выходные. Участие в нём приняли 70 человек из Пскова и разных районов Псковской области, а также из Санкт-Петербурга, Мурманска и Ленинградской области. В абсолютном зачете первое и второе место заняли представители клуба Nordman. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин/ ВКонтакте
Полные итоги турнира:
Абсолютный зачет
- Первое место: Рустам Рузиев (Псков, Nordman);
- Второе место: Андрей Чугаев (Псков, бывший воспитанник клуба Nordman);
- Третье место: Филипп Бондарев (Великие Луки).
Девочки 2014 года рождения и моложе
- Первое место: Екатерина Елисеенко (Псков);
- Второе место: Анна Петрищева (Псков);
- Третье место: Есения Крашенинникова (Санкт-Петербург).
Девочки 2008-2010 годов рождения
- Первое место: София Шандалова (Луга);
- Второе место: Полина Петрищева (Псков);
- Третье место: Ульяна Бараева (Санкт-Петербург).
Девочки 2011-2013 годов рождения
- Первое место: София Шандалова (Луга);
- Второе место: Полина Петрищева (Псков);
- Третье место: Анастасия Тимохина (Псков, Nordman).
Мальчики 2014 года рождения и моложе
- Первое место: Денис Ширяев (Луга);
- Второе место: Иван Булов (Печоры);
- Третье место: Ярослав Севериков (Печоры).
Мальчики 2008-2010 годов рождения
- Первое место: Рустам Рузиев (Псков, Nordman);
- Второе место: Андрей Чугаев (Псков, бывший воспитанник клуба Nordman);
- Третье место: Филипп Бондарев (Великие Луки).
Мальчики 2011-2013 годов рождения
- Первое место: Андрей Савельев (Псков);
- Второе место: Филипп Бондарев (Великие Луки);
- Третье место: Евгений Водопьянов (Санкт-Петербург).