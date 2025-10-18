Спорт

Спортсмены клуба Nordman приняли участие в турнире по настольному теннису «Псковская ракетка 2025»

Открытый детский турнир по настольному теннису «Псковская ракетка 2025» прошёл в эти выходные. Участие в нём приняли 70 человек из Пскова и разных районов Псковской области, а также из Санкт-Петербурга, Мурманска и Ленинградской области. В абсолютном зачете первое и второе место заняли представители клуба Nordman. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин/ ВКонтакте

Полные итоги турнира:

Абсолютный зачет

Первое место: Рустам Рузиев (Псков, Nordman);

Второе место: Андрей Чугаев (Псков, бывший воспитанник клуба Nordman);

Третье место: Филипп Бондарев (Великие Луки).

Девочки 2014 года рождения и моложе

Первое место: Екатерина Елисеенко (Псков);

Второе место: Анна Петрищева (Псков);

Третье место: Есения Крашенинникова (Санкт-Петербург).

Девочки 2008-2010 годов рождения

Первое место: София Шандалова (Луга);

Второе место: Полина Петрищева (Псков);

Третье место: Ульяна Бараева (Санкт-Петербург).

Девочки 2011-2013 годов рождения

Первое место: София Шандалова (Луга);

Второе место: Полина Петрищева (Псков);

Третье место: Анастасия Тимохина (Псков, Nordman).

Мальчики 2014 года рождения и моложе

Первое место: Денис Ширяев (Луга);

Второе место: Иван Булов (Печоры);

Третье место: Ярослав Севериков (Печоры).

Мальчики 2008-2010 годов рождения

Первое место: Рустам Рузиев (Псков, Nordman);

Второе место: Андрей Чугаев (Псков, бывший воспитанник клуба Nordman);

Третье место: Филипп Бондарев (Великие Луки).

Мальчики 2011-2013 годов рождения