Спорт

Самбисты поборются в псковском «Олимпе» за право представить регион в Сыктывкаре

31.10.2025 12:39|ПсковКомментариев: 0

1-2 ноября в спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района на улице Балтийской пройдут первенство и чемпионат Псковской области по самбо, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Федерации самбо Псковской области Дмитрий Алекминский.

В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2008-2010 годов рождения, а также юниоры и юниорки 2006-2008 годов рождения. 

Борьба начнется 1 ноября в 11:00. Ожидается, что на татами выйдут около 100 участников.

Соревнования станут отборочным этапом к чемпионату Северо-Западного федерального округа, который пройдет с 18 по 21 декабря в Сыктывкаре. Таким образом, главный приз — путевка на соревнования в Сыктывкар.  

Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
