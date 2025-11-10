Спорт

Спортсменка из Пскова участвует в сборах с национальной командой страны по гребле

Спортсменка Ксения Игнатьева из Пскова, завоевавшая серебряную медаль на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ, принимает участие в сборах с национальной командой страны до 19 лет, сообщили в группе сети «ВКонтакте» «Центр спортивной подготовки». Мероприятие проходит в Краснодарском крае.

Фото: группа сети «ВКонтакте» «Центр спортивной подготовки»

Основной целью сборов является подготовка к первенству России и всероссийским соревнованиям в Краснодаре, которые запланировали на 23–28 ноября. Спортсмены выступят на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. Результаты на этом турнире позволят им пройти отбор на летнее первенство мира.

Тренер Ксении Андрея Семенов также присутствует на сборах и отмечает, что данная поездка стала возможной благодаря Центру спортивной подготовки Псковской области. Он выразил признательность: «Мы передаём слова благодарности за оперативное решение вопроса с финансированием нашей поездки. Вызов на сборы пришёл за несколько дней до начала самого мероприятия. Работники центра и его руководитель быстро и чётко сработали, нашли резервы, и мы смогли отправиться на этот очень важный для Ксении сбор».