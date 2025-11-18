Футбольная команда «Псков» пробилась в топ-4 турнира «Кубок областной Федерации футбола 2015»

Футбольная команда «Псков» 2015 года рождения пробилась в топ-4 турнира «Кубок областной Федерации футбола 2015». Об команда написала в своей группе «ВКонтакте».
Фото: ФК «Псков» / ВКонтакте
«Мы усердно работаем, прогрессируем и создаём прочный фундамент для наших будущих побед», - пишет команда.
Ян Канаров (ФК «Псков») по итогам соревнований был признан лучшим защитником турнира.
Команда Антона Ременчика выступала на турнире двумя составами.
ФК «Псков» 4 место
Групповой этап:
Четвертьфинал за 1-8 места
Полуфинал за 1-4 места
Матч за 3-е место
ФК «Псков-15» 9 место
Групповой этап:
Четвертьфинал за 9-16 места
Полуфинал за 9-12 места
Матч за 9-е место
Тренер команды ФК «Псков» 2015 г.р. – Антон Ременчик.
«Кубок Псковской областной общественной организации «Федерация футбола» среди команд 2015-2016 годов рождения. Принимали участие 16 команд.
Мероприятие проходило 14 – 16 ноября на стадионе «Машиностроитель».