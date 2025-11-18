Спорт

Спортивный комплекс «Олимп» принял Открытый день дзюдо

23 ноября спортивный комплекс «Олимп» стал центром притяжения для всех поклонников и новичков дзюдо в Пскове. С 10:00 до 18:00 здесь проходил масштабный Открытый день дзюдо, собравший сотни участников и зрителей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников

Мероприятие было организовано с целью популяризации этого олимпийского вида спорта и привлечения новых спортсменов в ряды псковских секций дзюдо. Программа дня оказалась насыщенной и динамичной: для гостей были организованы показательные выступления воспитанников ведущих спортивных школ города, мастер-классы от опытных тренеров и ознакомительные тренировки для всех желающих, независимо от возраста и уровня подготовки.

Особый интерес вызвали открытые уроки, где каждый мог попробовать свои силы в базовых приемах дзюдо под чутким руководством наставников. Участники осваивали основы самостраховки, разучивали простые броски и учились понимать философию этого древнего единоборства, основанную на принципах уважения и взаимопомощи.