Второй тур чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд стартовал в Пскове

Второй тур чемпионата России по хоккею на траве 5х5 среди мужских команд стартовал в Пскове сегодня, 4 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Соревнования продлятся с 4 по 6 сентября на стадионе «Локомотив».
В Псков съехались команды из семи регионов страны:
- «СШОР-9» из города Азов;
- «КСШОР Электросталь» из города Электросталь;
- «Сборная Санкт-Петербурга»;
- «Сборная Краснодарского края»;
- «Сборная Ленинградской области»;
- «Сборная Ставропольского края»;
- «Сборная Псковской области».
Чемпионат России по хоккею на траве 5х5 проводится в три тура. Первый тур состоялся в городе Санкт-Петербурге, второй тур будет проходить в городе Пскове, третий тур пройдет в Азовском районе Ростовской области в октябре. Чемпион России определяется по итогам трех туров.
Расписание игр на 4 сентября:
- 10:00 — «КСШОР Электросталь» против «Сборной Псковской области»;
- 10:40 — «Сборная Санкт-Петербурга» против «Сборной Ставропольского края»;
- 11:20 — «Сборная Краснодарского края» против «Сборной Ленинградской области»;
- 12:00 — «СШОР-9» против «Сборной Псковской области»;
- 12:40 — «КСШОР Электросталь» против «Сборной Ставропольского края»;
- 13:20 — «Сборная Санкт-Петербурга» против «Сборной Ленинградской области»;
- 14:00 — «СШОР-9» против «Сборной Ставропольского края».