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Второй тур чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд стартовал в Пскове

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Второй тур чемпионата России по хоккею на траве 5х5 среди мужских команд стартовал в Пскове сегодня, 4 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Соревнования продлятся с 4 по 6 сентября на стадионе «Локомотив». 

В Псков съехались команды из семи регионов страны:

  • «СШОР-9» из города Азов;
  • «КСШОР Электросталь» из города Электросталь;
  • «Сборная Санкт-Петербурга»;
  • «Сборная Краснодарского края»;
  • «Сборная Ленинградской области»;
  • «Сборная Ставропольского края»;
  • «Сборная Псковской области».
 

Чемпионат России по хоккею на траве 5х5 проводится в три тура. Первый тур состоялся в городе Санкт-Петербурге, второй тур будет проходить в городе Пскове, третий тур пройдет в Азовском районе Ростовской области в октябре. Чемпион России определяется по итогам трех туров.

Расписание игр на 4 сентября:

  • 10:00 — «КСШОР Электросталь» против «Сборной Псковской области»;
  • 10:40 — «Сборная Санкт-Петербурга» против «Сборной Ставропольского края»;
  • 11:20 — «Сборная Краснодарского края» против «Сборной Ленинградской области»;
  • 12:00 — «СШОР-9» против «Сборной Псковской области»;
  • 12:40 — «КСШОР Электросталь» против «Сборной Ставропольского края»;
  • 13:20 — «Сборная Санкт-Петербурга» против «Сборной Ленинградской области»;
  • 14:00 — «СШОР-9» против «Сборной Ставропольского края».
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