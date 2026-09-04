Второй тур чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд стартовал в Пскове

Второй тур чемпионата России по хоккею на траве 5х5 среди мужских команд стартовал в Пскове сегодня, 4 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соревнования продлятся с 4 по 6 сентября на стадионе «Локомотив».

В Псков съехались команды из семи регионов страны:

«СШОР-9» из города Азов;

«КСШОР Электросталь» из города Электросталь;

«Сборная Санкт-Петербурга»;

«Сборная Краснодарского края»;

«Сборная Ленинградской области»;

«Сборная Ставропольского края»;

«Сборная Псковской области».

Чемпионат России по хоккею на траве 5х5 проводится в три тура. Первый тур состоялся в городе Санкт-Петербурге, второй тур будет проходить в городе Пскове, третий тур пройдет в Азовском районе Ростовской области в октябре. Чемпион России определяется по итогам трех туров.

Расписание игр на 4 сентября: