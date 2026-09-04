Впервые сборная Псковской области участвует в чемпионате РФ по хоккею на траве

Первый раз сборная Псковской области участвует в чемпионате России по хоккею на траве. Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный судья второго тура чемпионата России по хоккею на траве 5 на 5 среди мужских команд, руководитель комитета проведения соревнований Федерации хоккея на траве России Сергей Смирнов, это новая для региона дисциплина.

«Чемпионат России по хоккею на траве среди мужских команд проходит в три тура. Первый тур состоялся весной в Санкт-Петербурге. Второй тур сейчас проходит в Пскове с 4 по 6 сентября. И финальный тур будет проходить в Ростовской области, в городе Азове», - рассказал судья.

В первый день соревнований на поле стадиона «Локомотив» встречаются команды Псковской и Московской областей. Всего в чемпионате принимают участие семь команд из семи регионов: Санкт-Петербурга, Псковской, Ленинградской и Московской областей, Краснодарского и Ставропольского края.

«Хоккей на траве 5 на 5 является одной из дисциплин вида спорта - хоккея на траве. Классический хоккей на траве — это когда на большом поле, как футбольном, играют команды по 11 человек. Вторая дисциплина — это индорхоккей, когда играют зимой в зале. И хоккей на траве 5 на 5 - самая молодая дисциплина. Игра проходит на поле 40 на 20 метров, играют по четыре человека в поле и вратарь», - пояснил Сергей Смирнов.

По его словам, впервые в этом году в чемпионате принимает участие псковская команда. «Надеюсь, что в Пскове такой вид спорта как хоккей на траве продолжит развиваться. По моим данным, здесь будет открыто отделение хоккея на траве при детско-юношеской спортивной школе», - заметил он.