 
Спорт

Впервые сборная Псковской области участвует в чемпионате РФ по хоккею на траве

0

Первый раз сборная Псковской области участвует в чемпионате России по хоккею на траве. Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный судья второго тура чемпионата России по хоккею на траве 5 на 5 среди мужских команд, руководитель комитета проведения соревнований Федерации хоккея на траве России Сергей Смирнов, это новая для региона дисциплина.

«Чемпионат России по хоккею на траве среди мужских команд проходит в три тура. Первый тур состоялся весной в Санкт-Петербурге. Второй тур сейчас проходит в Пскове с 4 по 6 сентября. И финальный тур будет проходить в Ростовской области, в городе Азове», - рассказал судья.

В первый день соревнований на поле стадиона «Локомотив» встречаются команды Псковской и Московской областей. Всего в чемпионате принимают участие семь команд из семи регионов: Санкт-Петербурга, Псковской, Ленинградской и Московской областей, Краснодарского и Ставропольского края.

«Хоккей на траве 5 на 5 является одной из дисциплин вида спорта - хоккея на траве. Классический хоккей на траве — это когда на большом поле, как футбольном, играют команды по 11 человек. Вторая дисциплина — это индорхоккей, когда играют зимой в зале. И хоккей на траве 5 на 5 - самая молодая дисциплина. Игра проходит на поле 40 на 20 метров, играют по четыре человека в поле и вратарь», - пояснил Сергей Смирнов.

По его словам, впервые в этом году в чемпионате принимает участие псковская команда. «Надеюсь, что в Пскове такой вид спорта как хоккей на траве продолжит развиваться. По моим данным, здесь будет открыто отделение хоккея на траве при детско-юношеской спортивной школе», - заметил он.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026