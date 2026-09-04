Впервые сборная Псковской области участвует в чемпионате РФ по хоккею на траве

Первый раз сборная Псковской области участвует в чемпионате России по хоккею на траве. Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный судья второго тура чемпионата России по хоккею на траве 5 на 5 среди мужских команд, руководитель комитета проведения соревнований Федерации хоккея на траве России Сергей Смирнов, это новая для региона дисциплина.
В первый день соревнований на поле стадиона «Локомотив» встречаются команды Псковской и Московской областей. Всего в чемпионате принимают участие семь команд из семи регионов: Санкт-Петербурга, Псковской, Ленинградской и Московской областей, Краснодарского и Ставропольского края.
По его словам, впервые в этом году в чемпионате принимает участие псковская команда. «Надеюсь, что в Пскове такой вид спорта как хоккей на траве продолжит развиваться. По моим данным, здесь будет открыто отделение хоккея на траве при детско-юношеской спортивной школе», - заметил он.