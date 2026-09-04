Сборная пенсионеров Псковской области примет участие во всероссийской спартакиаде в Пензе

Сборная команда Союза пенсионеров России по Псковской области принимает участие в XI Спартакиаде пенсионеров России в Пензе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В финале собрались более 700 «серебряных» спортсменов из 79 регионов страны и четыре команды из иностранных государств. Каждый субъект Российской Федерации представлен многонациональной командой из 9 человек, треть из которых — жители малых населенных пунктов.

Участники прошли отборочные этапы на муниципальном и региональном уровнях. Всего на отборочных этапах XI Спартакиады пенсионеров России соревнований приняли участие свыше 78 тысяч человек.

«После выхода на пенсию я увлекся бегом и вот уже несколько лет регулярно бегаю. Вы же знаете, что бегать одному легко, а бегать с товарищами ещё и интересно. Вот добежал я благодаря Спартакиаде пенсионеров до Пензы. Как говорится, лучше бегать пока здоров, иначе придется побегать, когда заболеешь» — отметил представитель команды Псковской области Александр Мироненков.

Соревнования проходят по различным дисциплинам: дартс, комбинированная эстафета, плавание, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика, пулевая стрельба, волейбол. Также состоится сдача нормативов ГТО.

Задача спартакиады пенсионеров России — популяризация физической культуры и спорта, как фактора активного долголетия, а основной инструмент — привлечение людей старшего возраста к регулярным оздоровительным занятиям.

Спартакиада является комплексным мероприятием и проводится в рамках федерального проекта «Старшее поколение» президентского нацпроекта «Семья».