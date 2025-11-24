Воспитанницы псковской «Бригантины» выиграли Кубок по волейболу в Карелии

Воспитанницы псковской спортивной школы «Бригантина» стали чемпионками Кубка памяти тренера В.С. Наумова по волейболу среди девушек 2011 – 2012 годов рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортшколе.
Фото здесь и далее: «Бригантина»
Соревнования прошли 21 – 23 ноября городе Кондопоге, Республика Карелия.
В турнире приняли участие 10 команд. Места распределились следующим образом:
Состав команды «Бригантина»: Варвара Веременко, Валерия Клинова, Арина Рюхина, Дарья Савостина, Алиса Черторогова, Алина Кирюшина, Ольга Григорьева, Анна Андреева, Злата Гончарук и Анна Иванова.
Валерия Клинова признана лучшим игроком команды. Готовили девушек к соревнованиям тренеры-преподаватели - Анжела Цветкова и Ольга Муштукова.