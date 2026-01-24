 
Спорт

Именитые футболисты провели автограф‑сессию для псковских команд

0

Состоялась долгожданная автограф‑сессия с участием звёзд российского футбола в спорткомплексе «Олимп», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Событие стало завершающим этапом торжественного открытия федерации хоккея на траве в Псковской области. 

На встречу с болельщиками и воспитанниками местных футбольных школ пришли легендарные игроки: Евгений Ловчев, прославившийся выступлениями за московский «Спартак» и сборную СССР; Алексей Игонин, в активе которого — Кубок России в составе петербургского «Зенита»; а также Валерий Цветков, ветеран псковского футбола и медалист чемпионата России.

 

Несколько часов подряд спортсмены тепло общались с юными футболистами и их болельщиками. Именитые гости с удовольствием раздавали автографы — на памятных карточках, футбольных мячах и спортивной форме. 

Многие успели сделать совместные фото и задать профессионалам волнующие вопросы, получив в ответ ценные советы и напутствия.

Напомним, ранее знаменитые спортсмены провели мастер-класс по футболу и провели совместный матч с псковичами.

