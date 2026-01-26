СОБЫТИЕ: Открытие Федерации хоккея на траве Псковской области

 
Состоялось официальное открытие Федерации хоккея на траве Псковской области — это стало началом большого спортивного пути для региона. В спорткомплексе «Олимп» 24 января собрались звёзды российского спорта, чтобы поддержать новое движение: сюда приехали олимпийская чемпионка Наталья Воробьёва, легендарный футболист Евгений Ловчев, бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин и псковский футболист Валерий Цветков. На площадке организовали мастер-классы по индорхоккею и футболу, показательные матчи и автограф-сессии. Подробнее о том, как прошло мероприятие, смотрите в материале ПЛН ТВ. 

