Знаменитые футболисты провели мастер‑класс для псковских спортсменов

В Пскове в спорткомплексе «Олимп» состоялся мастер‑класс с участием звёзд российского футбола, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Юные спортсмены из псковской спортшколы «Стрела» и клуба «Псков», получили уникальную возможность поучиться у настоящих профессионалов. Легендарный игрок московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев, обладатель Кубка России в составе петербургского «Зенита» Алексей Игонин и ветеран псковского футбола, медалист чемпионата России Валерий Цветков поделились с ребятами своим богатым опытом.



Напомним, ранее член сборной России Анита Холявина провела мастер‑класс по индорхоккею, после чего зрители смогли насладиться игрой команд из Выборга.

Впереди гостям мероприятия предстоит участие в автограф‑сессии, где каждый участник смог получить памятный автограф и сделать фото со знаменитыми футболистами.

В псковском спорткомплексе «Олимп» сегодня, 24 января, прошло официальное открытие Федерации хоккея на траве (индорхоккею) Псковской области.

Как сообщил президент Федерации хоккея на траве Псковской области, вице‑президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу № 3 Антон Мороз, в Псковской области планируют провести один из этапов Кубка России по хоккею на траве.