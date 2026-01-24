 
Спорт

Знаменитые футболисты провели мастер‑класс для псковских спортсменов

0

В Пскове в спорткомплексе «Олимп» состоялся мастер‑класс с участием звёзд российского футбола, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Юные спортсмены из псковской спортшколы «Стрела» и клуба «Псков», получили уникальную возможность поучиться у настоящих профессионалов. Легендарный игрок московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев, обладатель Кубка России в составе петербургского «Зенита» Алексей Игонин и ветеран псковского футбола, медалист чемпионата России Валерий Цветков поделились с ребятами своим богатым опытом.

Напомним, ранее член сборной России Анита Холявина провела мастер‑класс по индорхоккею, после чего зрители смогли насладиться игрой команд из Выборга.

 

Впереди гостям мероприятия предстоит участие в автограф‑сессии, где каждый участник смог получить памятный автограф и сделать фото со знаменитыми футболистами.

В псковском спорткомплексе «Олимп» сегодня, 24 января, прошло официальное открытие Федерации хоккея на траве (индорхоккею) Псковской области. 

Смотрите также

Официальное открытие Федерации хоккея на траве прошло в Пскове

0

Как сообщил президент Федерации хоккея на траве Псковской области, вице‑президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу № 3 Антон Мороз, в Псковской области планируют провести один из этапов Кубка России по хоккею на траве. 

Смотрите также

Этап Кубка России по хоккею на траве планируют провести в Псковской области

0

Прокомментировать
Сюжет

Открытие Федерации хоккея на траве Псковской области

«Ребята на правильном пути»: Алексей Игонин оценил уровень псковских юных футболистов

«Главное — учиться и уважать старших»: ветеран футбола Валерий Цветков обратился к юным псковичам

Знаменитые футболисты провели мастер‑класс для псковских спортсменов
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026