Евгений Ловчев о жизни в футболе, больших деньгах и Пскове «на краю земли»

В минувшую субботу в Пскове побывал легендарный советский футболист, призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев. Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» — один из немногих отечественных игроков, кто в свое время приглашался даже в сборную мира, играл на «Маракане» в прощальном матче великого бразильского нападающего Гарринчи и встречался с самим «королем футбола» Пеле. В последние годы мэтр регулярно выступает на федеральных телеканалах, где делится воспоминаниями, дает оценки и подчас очень эмоционально критикует нынешнее состояние «игры №1». Нередко выдающегося футболиста зовут в регионы на встречи с юными спортсменами — и он охотно откликается на такие предложения, делится опытом, дает ребятам профессиональные советы и рекомендации. Вот и накануне Евгений Ловчев стал одной из центральных фигур на празднике спорта в псковском «Олимпе», где вначале представляли только что созданную областную федерацию хоккея на траве, а затем звезды отечественного футбола — бывшие игроки «Зенита» и «Спартака» — провели мастер-класс для детей и подростков. Уже после окончания необычной тренировки от желающих сфотографироваться с именитыми гостями и получить их автографы не было отбоя. Когда все открытки с фотографиями, мячи и красно-белые футболки были подписаны, Евгений Ловчев дал эксклюзивное интервью Псковской Ленте Новостей, в котором высказался о современном спорте, отдал должное Псковской области — малой родине самого титулованного российского футболиста Дмитрия Аленичева, вспомнил о принципах основателя современного Олимпийского движения Пьера де Кубертена и… великой советской балерине Майе Плисецкой. Но начали мы разговор, естественно, с обсуждения главного спортивного события этого дня — «футбольно-хоккейной» встречи в «Олимпе».



- Евгений Серафимович, вы только что стали частью по настоящему уникального для Пскова спортивного праздника с участием звезд и детей. Поделитесь самыми яркими впечатлениями: что особенно тронуло или удивило вас в сегодняшней встрече с юными футболистами?

- Дай бог, чтобы приезжали известные люди, в том числе спортсмены. Ведь спорт – это очень хорошая вещь. Он укрепляет здоровье и организовывает. Но что самое главное? Здесь мальчишки играли в футбол. Пускай в зале, пускай зимой, но у них горели глаза, они старались, они хотели. И дай бог, чтобы у них это осталось и на лето, и на многие года! Пускай они не станут выдающимися футболистами, но они будут хорошими людьми. То, что приехали в Псков футболисты – не буду про себя говорить, но два экс-игрока «Зенита» Алексей Игонин и Валерий Цветков – это здорово, это с мальчишками останется на всю жизнь. Такие встречи необходимы подрастающему поколению. То, что местные власти организовали такое мероприятие – это им плюс.

Знаете, интересная вещь: как некоторые считали еще в Советском Союзе, и сейчас в России, что Псков находится где-то на краю земли, но из Псковской области когда-то вышел наш самый выдающийся футболист, который в Европе и в мире что-то да выиграл — Дима Аленичев (первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА – уроженец Великих Лук – ред.). И это детям дает надежду, что они могут тоже всего добиться. Это самое главное.

На фото: Евгений Ловчев с экс-игроком «Зенита», воспитанником псковского футбола Валерием Цветковым. Обращаясь к юным псковским спортсменам, Заслуженный мастер спорта рассказал, как в детстве он поехал искать, где находится стадион, а закончилось это долгой жизнью в футболе. Он призвал мальчишек заниматься зимой в зале, а летом - на футбольном поле, любить игру, постоянно в ней совершенствоваться и добиваться успехов. «У каждого из вас есть такая же возможность. Поэтому, ребята, творите, творите и еще раз творите», - напутствовал заслуженный мастер спорта.

- Вам рассказали, что сегодня на поле вышли ученики спортшколы, которую возглавляет Андрей Аленичев — брат того самого Дмитрия Аленичева, которого вы назвали примером? Не кажется ли вам это знаковым совпадением — словно эстафета поколений уже передана, ведь раньше в Пскове была профессиональная футбольная команда, которая играла во второй лиге?

- Да, я знаю. Мы даже с ним когда-то пересекались. И я сегодня в Пскове спрашивал, где он. Про команду я тоже знаю. Признаться, я часто вспоминаю Псков. Хотя, когда приехал в аэропорт, он показался мне таким же, как и раньше. Я бывал в Острове и Печорах, мы играли здесь с ветеранами сборной. Надеюсь, что когда-нибудь мы еще вернемся сюда.

- Евгений Серафимович, в Пскове сейчас активно обсуждают: нужна ли городу команда мастеров? Как человек, чья жизнь прошла в большом футболе, вы могли бы обозначить свое мнение на этот счет с профессиональной точки зрения?

- Всё упирается в деньги. Псковская область – не самый богатый регион, чтобы платить деньги тем, кто на самом деле не умеет играть в футбол (на этих словах Евгений Ловчев невесело усмехнулся – ред.).

Но футбол должен жить. Он не умирает нигде и никогда. Нас могут не пускать на чемпионат мира, но мы все равно будем играть, ведь футбол объединяет людей. Как сформулировал основатель современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен «О спорт, ты — мир!».

А должен ли быть профессиональный футбол? Хотя бы пускай будет первенство района. Мы ведь раньше тоже играли двор на двор. Я не знаю, я из другого мира, другого понимания спорта. Для нас футбол был возможностью себя проявить. Когда снимался фильм про Майю Плисецкую (советская и российская балерина, народная артистка СССР – ред.) и меня спросили, что я думаю, я отвечал: как Майя себя проявляла на сцене, так и я проявляю себя в спортивном костюме и на футбольном поле. Это мое. Пусть здесь будет также.

- Скажите, если вас повторно пригласят псковские власти или Антон Мороз (депутат Псковской городской Думы, президент Федерации хоккея на траве России – один из организаторов спортивного праздника в «Олимпе» - ред.), вы приедете? Такие встречи явно заряжают и детей, и гостей. А вас лично — подпитывает ли подобный опыт?

- Конечно, приеду, если я не занят, потому что я довольно-таки часто езжу по мероприятиям в стране. Множество людей ко мне подходят, говорят, что видят меня по телевизору, благодарят за работу. Меня это стимулирует, и мне очень приятно. Я когда-то сказал крылатую фразу, которая меня сопровождает: «Я из народа вышел, в народ обратно и вернусь».

- Вас часто сейчас зовут в средства массовой информации?

- Я постоянно появляюсь на «Матч ТВ» (российский федеральный канал о спорте и здоровом образе жизни). Это мне интересно однозначно, во-первых, потому что без прошлого нет настоящего. Во-вторых, важно донести до людей, что даже когда наша сборная побеждает Кубу, но играет плохо, это нужно признать. Я говорю это, потому что сам играл в сборной и был призёром Олимпийских игр. Я знаю, что такое хороший и плохой футбол. И я видел, как футболисты, которые бегают по полю, потом не подходят к болельщикам и не дают автографы. Поэтому нужно говорить об этом с экрана телевизора.

Материал подготовили Александр Савенко и Олесия Кривченкова