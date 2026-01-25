В субботу, 24 января, спорткомплекс «Олимп» стал площадкой для важного события в спортивной жизни Пскова. Юных псковских спортсменов ждала встреча со звездами российского футбола и знакомство с новым для Псковской области видом спорта — хоккеем на траве. Ребята посмотрели показательные матчи, испытали свои силы в новой дисциплине в ходе мастер-класса и в заключение пообщались с именитыми футболистами. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Звезды сошлись

На трибунах спортивного зала «Олимпа» свободных мест не было. Мероприятие собрало воспитанников спортивной школы «Стрела», футбольного клуба «Псков», а также других команд, в том числе школы олимпийского резерва «Фаворит» из Ленинградской области. Именно команде из Выборга предстояло показать мастер-класс по хоккею на траве. Инициатором развития этого вида спорта в регионе стал вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз, который является президентом Федерации хоккея на траве России (ФХТР).

Поддержать инициативу и принять участие в открытии Федерация хоккея на траве в Псковской области приехали известные спортсмены: бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР, тренер Евгений Ловчев, обладатель Кубка России в составе петербургского «Зенита», дважды включённый в список 33 лучших футболистов чемпионата России Алексей Игонин, ветеран псковского футбола, серебряный призёр чемпионата России Валерий Цветков и олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева.

«Я считаю, что здесь собрались именно друзья - друзья спорта. Не только хоккея на траве, а всех видов спорта, которые представлены на территории нашего замечательного региона», - сказал Антон Мороз, приветствуя гостей и участников мероприятия. - Мы презентуем новый для области вид спорта. Но он достаточно известен за пределами Российской Федерации. Я думаю, что псковские спортсмены сыграют значимую роль в нашей хоккейной команде. И надеюсь, что в ближайшее время мы сможем регулярно проводить соревнования».

Президент ФХТР рассказал, что в Пскове уже создается команда по хоккею на траве на базе Гдовского подразделения. «Мы рассчитываем, что мои коллеги — депутаты городской Думы поддержат, и мы будем культивировать этот вид спорта», - сказал он.

Также, по словам Антона Мороза, на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым достигнута договоренность о проведении в Пскове одного из этапов Кубка России по мини-хоккею. «Рассчитываем, что псковские спортсмены покажут неплохие результаты и смогут достойно представить наш замечательный регион на этом турнире», - отметил он. И пожелал участникам мероприятия «посмотреть, что такое хоккей на траве и немножко погрузиться в спортивные достижения».

Почетный гость мероприятия - футбольный защитник и полузащитник, спортивный обозреватель, бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев обратил внимание на форму юных футболистов, находящихся в зале. «Почти что все зенитовцы, а я - единственный спартаковец здесь», - заметил он. И продолжил, обращаясь, в первую очередь, к молодому поколению: «Когда был моложе вас, мальчишкой, я поехал искать, где этот «Спартак», где этот футбол в Москве находится. А закончилось это тем, что в конце концов сыграл в сборной мира в прощальном матче великого бразильского футболиста Гарринчи». «Я рассказал это не для того, чтобы похвалиться, а для того, чтобы каждый из вас точно так, занимаясь в этом зале зимой, а летом - на футбольном поле, любя этот вид спорта (я сейчас говорю про футбол) совершенствовался и в конце концов добился успеха. У каждого из вас есть такая же возможность. Поэтому, ребята, творите, творите и творите!», - подчеркнул Евгений Ловчев.

Другой известный российский футболист, обладатель Кубка России в составе футбольного клуба «Зенит» Алексей Игонин постарался много не говорить. «Я буду краток, потому что понимаю вас, как спортсмен. Часто сам стоял и ждал, когда наконец-то взрослые люди скажут свои слова. А хочется играть! Поэтому давайте побыстрее освободим площадку и дадим возможность детям получить удовольствие от любимого вида спорта», - заметил он.

Успехов и «только вперед!» пожелали юным спортсменам и олимпийская чемпионка по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта России Наталья Воробьева, и врио министра спорта Псковской области Галина Овсова.

Попробовать новое

После завершения официальной части началось самое интересное. Новый для псковского региона вид спорта — хоккей на траве — презентовала команда из Выборга.

«Хоккей на траве является олимпийским видом спорта. Мужские и женские команды, которые принимают участие в международных соревнованиях, сейчас активно готовятся к предстоящему сезону. И даже некоторые девчонки из нашей команды являются участницами молодежной женской сборной России», - рассказала кандидат в мастера спорта, член сборной команды России по хоккею на траве, тренер-преподаватель Анита Холявина.

Хоккей на траве — это вид спорта, в который играют две команды на поле с искусственным покрытием, используя клюшку и мяч. Для проведения таких матчей требуется большое по размерам поле. Поэтому для знакомства псковичей с новой спортивной дисциплиной, была выбрана разновидность хоккея на траве для закрытых помещений — индорхоккей. Этот вид спорта отличается от большого хоккея на траве и меньшим количеством игроков в каждой команде. Кроме того, в этой игре нельзя поднимать мяч - он перемещается только по полу.

Тренер также рассказала об амуниции хоккеистов. У игроков защита состоит всего лишь из трех элементов. «Это защитные перчатки. Они только на левой руке, потому что эта рука — ведущая. Мы перемещаем мяч левой рукой. Правая - нужна для того, чтобы поддерживать клюшку. Она меньше подвержена опасности. Также есть защита голеней. И третий элемент — это капы», - пояснила она.

В отличие от команды, вратарь играет в шлеме и защищен с ног до головы. «Про защитную амуницию вратарей рассказывать и рассказывать», - заметила девушка.

Показав основные технические элементы игры, Анита Холявина позвала на поле псковских футболистов. «Приглашаю ребят, которые хотят попробовать поучаствовать в нашем мастер-классе. Подходите! У нас есть 14 клюшек», - сказала она.

Юные футболисты никогда не играли в хоккей на траве, тем не менее быстро освоились с клюшками и правилами передвижения мячика по полю. Мастер-класс прошел весело и энергично. Новый вид спорта ребятам понравился.

В заключение мастер-класса женская команда по хоккею провела показательный матч. После чего спортивная арена была передана футболистам. Им выпала возможность поиграть на одном поле со звёздами российского футбола, а потом — пообщаться с ними на автограф-сессии.

На лето, и на многие лета!

Евгений Ловчев, Алексей Игонин и наш земляк Валерий Цветков фотографировались с юными спортсменами и раздавали автографы всем желающим, и не только футболистам - на встречу пришло много людей, неравнодушных к футболу, хоккею и другим видам спорта.

«Ребята подвижные, хорошие. Самое главное, чтобы занимались спортом, футболом любимым. Я думаю, это в любом случае пригодится в жизни. Это дисциплинирует. Хорошее мероприятие, и мне особенно приятно, что я у себя на родине сейчас поиграл с ребятами», - поделился впечатления от спортивного праздника Валерий Цветков.

«Спорт - это хорошая вещь в принципе. Он и здоровье дает, и организовывает. Но самое главное в чем? Здесь играли мальчишки в футбол. Пускай в зале, пускай — зимой, но у них горели глаза, они старались, они хотели. И дай Бог, чтобы у них это осталось и на лето, и на многие лета!» - отметил по итогам мероприятия Евгений Ловчев.

По его словам, такие встречи необходимы подрастающему поколению. «То, что местные власти, организовали такое мероприятие - это им плюс», - сказал он. И добавил, что из Псковской области когда-то «вышел самый выдающийся наш футболист, который что-то в Европе, в мире выиграл — Дима Аленичев». «И это детям дает надежду, что они могут тоже всего добиться. Вот это самое главное», - подчеркнул он.

Ребята выходили из зала с карточками, подписанными известными футболистами и с хорошим настроением. Два часа прошли незаметно и с пользой для ребят. Впереди еще много ярких событий. Поддержка видных спортивных деятелей, депутатов и спортивной общественности позволит активно развивать не только футбол и хоккей на траве, но и другие виды спорта в регионе.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой

