Стали известны площадки Псковской области, на которых пройдёт гонка «Лыжня России»

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» в Псковской области пройдет 14 февраля сразу в нескольких муниципалитетах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Основные соревнования состоятся на территории природно-ландшафтного парка «Мальская Долина» в Печорском районе. Регистрация участников начнется в 9:30, старт гонки запланирован на 12:00.

Помимо этого, лыжные забеги пройдут на площадке Центра подготовки велосипедистов в Великих Луках, на территории Куньинской средней общеобразовательной школы, на центральном стадионе Порхова и в районе Алунтьевских гор Невельского района.

регистрация участников «Лыжни России» проходит на портале Госуслуги. Подать заявку можно до 12 февраля. Принять участие в гонке могут все желающие в возрасте от 6 до 75 лет.

Напомним, что ранее основной площадкой гонки «Лыжня России» планировали сделать базу спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе.