«Лыжня России-2026»: массовую гонку проведут в Островском округе

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет 14 февраля. В Псковской области мероприятие состоится в Островском округе на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта региона. 

Все желающие в возрасте от 6 до 75 лет смогут принять участие в гонке. Записаться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг.

Регистрация уже открыта и продлится до 12 февраля.

В случае отсутствия снежного покрова в Островском округе в феврале, организаторы перенесут проведение мероприятия в посёлок городского типа Струги Красные.

