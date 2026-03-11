В Печорах пройдет открытый епархиальный турнир по настольному теннису

21-22 марта в Паломническом Центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры пройдет открытый епархиальный турнир по настольному теннису «На призы Дружины Довмонта», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Афиша: Псковская епархия

Турнир пройдет в двух возрастных категориях — детской (21 марта) и взрослой (22 марта).

Для участия необходима предварительная регистрация — заявку необходимо отправить на адрес электронной почты: germ-julia@mail.ru.

С положением конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Псковской епархии.