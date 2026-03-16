В Госдуме призвали записывать детей в бесплатные спортивные секции

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) рекомендовал родителям записывать детей в бесплатные спортивные государственные секции, отметив, что это отличный способ гармоничного физического развития и реальный шанс на успех в будущем.

«Я часто слышу от родителей: "Спорт - дорого, секции платные, форму покупать надо, соревнования оплачивать". И удивляюсь. Потому что рядом с каждым домом есть школа, дворец спорта, стадион, где работают государственные секции. Бесплатные. С профессиональными тренерами. С возможностью расти, участвовать в соревнованиях, получать разряды», - сказал Свищев.

Парламентарий отметил, что в настоящее время в России действует 38,5 тысячи школьных спортивных клубов, которые обеспечивают бесплатный доступ к занятиям для миллионов детей. По его словам, всего в стране открыто более 60 тысяч различных государственных спортивных секций и кружков, которые посещают 7,5 миллиона юных спортсменов, пишет РИА Новости.

«При этом качество подготовки в государственных секциях подтверждается результатами: именно из них выходят кандидаты в мастера спорта, члены сборных, победители всероссийских соревнований. Более 2 миллионов детей сегодня состоят в системе спортивного резерва, тренируясь на базе государственных объектов под руководством 88 тысяч профессиональных тренеров», - добавил он.

Депутат рассказал, что в Якутии, например, дети могут бесплатно заниматься мас-рестлингом - национальной борьбой, которая развивает силу и координацию не хуже дзюдо, в Бурятии и Калмыкии популярна стрельба из лука, причем секции работают прямо при школах, на Камчатке и Сахалине школьники имеют возможность бесплатно тренироваться в сноуборде и горных лыжах с выездами на склоны, в Мурманской области развиты лыжные гонки и биатлон, причем секции работают круглогодично, используя современные лыжероллерные трассы летом.

«В Москве через портал "Госуслуги" можно записать ребенка в бесплатные секции по 70 видам спорта, включая такие редкие, как фехтование, современное пятиборье или конный спорт. В Санкт-Петербурге работают бесплатные секции по академической гребле и парусному спорту», - уточнил он.

Свищев также подчеркнул, что в Татарстане и Башкортостане сильны школы борьбы на поясах, по его словам, этот вид спорта требует серьезной физической подготовки, но при этом абсолютно бесплатен для детей. Кроме того, в Краснодарском крае и Ростовской области активно развиваются гребля на байдарках и каноэ, а также парусный спорт для тех, кто мечтает о воде и ветре.

«Понимаете, в чем разница между коммерческим фитнесом и государственной секцией? В фитнесе вы платите за то, чтобы ребенок просто двигался, не скучал, был под присмотром. Это нормально, это тоже нужно. Но настоящий спорт знает слово "надо", а не "хочу". Дисциплина, ранние подъемы, пот на тренировке. В секциях работают люди, которые умеют растить чемпионов. Там система отбора, соревнований, сборов. Там реальный шанс, что ребенка увидят тренеры из спортивного резерва, пригласят в училище олимпийского резерва, помогут поступить в вуз. Это не просто кружок "для здоровья". Это социальный лифт. Бесплатный и работающий. Не проходите мимо», - заключил он.