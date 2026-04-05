 
Спорт

Футбольный клуб «Луки‑Энергия» в большинстве сыграл вничью с «Космосом»

Футбольный клуб «Луки‑Энергия» (Великие Луки) в большинстве сыграл вничью с «Космосом» из Долгопрудного. Матч первенства по футболу среди команд Второй лиги «Дивизиона Б» состоялся на стадионе «Экспресс» в Великих Луках в воскресенье, 5 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФК. 


Счет открыл Иван Галанин из команды «Луки-Энергия», второй гол забил Данила Матвевнин из «Космоса». Игрок Захар Гвоздев получил красную карточку и был удален с поля, из-за чего команда из Долгопрудного почти час играла в меньшинстве. 

Итоговый счет: 1:1. Это вторая ничья ФК «Луки-Энергия» в двух турах первенства. 

