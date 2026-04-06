«Железные люди»: Александр Луговцев о «Народных играх ГТО»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Железные люди». На этот раз ведущий Георгий Пономарев предлагает поговорить о «Народных играх ГТО», триумфатором которых стала Псковская область. 47 медалей, почти 100 тысяч участников из 75 регионов, и Псковская область — на первом месте.

Своими впечатлениями о событии поделится Александр Луговцев — неоднократный участник и призер игр ГТО. Также гость студии расскажет о своем спортивном пути и о том, как ему удается поддерживать форму, передвигаясь в основном на автомобиле и не испытывая любовь к бегу.

Об этом и не только — в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.