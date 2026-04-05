На акцию «10 000 шагов к жизни» вышли десятки великолучан

Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», направленная на популяризацию активного образа жизни и профилактику заболеваний, прошла в Великих Луках. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на странице «ВКонтакте».

Фото: Александр Козловский / «ВКонтакте»

«Около 100 великолучан приняли участие в мероприятии — даже несмотря на дождь вышли на маршрут, чтобы начать день с движения и сделать ещё один шаг к укреплению своего здоровья. Формат простой, но именно такие инициативы формируют полезные привычки и показывают: забота о себе начинается с доступных вещей», - написал Александр Козловский.

Вопросы здорового образа жизни, укрепления здоровья нации и развития активного долголетия занимают ключевое место в Народной программе партии «Единая Россия», подчеркнул парламентарий.