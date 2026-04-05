На акцию «10 000 шагов к жизни» вышли десятки великолучан

Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», направленная на популяризацию активного образа жизни и профилактику заболеваний, прошла в Великих Луках. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на странице «ВКонтакте».
Фото: Александр Козловский / «ВКонтакте»
«Около 100 великолучан приняли участие в мероприятии — даже несмотря на дождь вышли на маршрут, чтобы начать день с движения и сделать ещё один шаг к укреплению своего здоровья. Формат простой, но именно такие инициативы формируют полезные привычки и показывают: забота о себе начинается с доступных вещей», - написал Александр Козловский.
Вопросы здорового образа жизни, укрепления здоровья нации и развития активного долголетия занимают ключевое место в Народной программе партии «Единая Россия», подчеркнул парламентарий.
«Такие акции — это важная часть системной работы, направленной на повышение качества жизни людей. Важно, что жители активно откликаются и поддерживают подобные инициативы — значит, тема действительно востребована. Если у вас есть идеи по развитию здорового образа жизни, созданию условий для занятий спортом или активного отдыха — обязательно направляйте их в Народную программу партии «Единая Россия» на платформе естьрезультат.рф», - призвал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».