 
Спорт

На акцию «10 000 шагов к жизни» вышли десятки великолучан

0

Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», направленная на популяризацию активного образа жизни и профилактику заболеваний, прошла в Великих Луках. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на странице «ВКонтакте». 

Фото: Александр Козловский / «ВКонтакте»

«Около 100 великолучан приняли участие в мероприятии — даже несмотря на дождь вышли на маршрут, чтобы начать день с движения и сделать ещё один шаг к укреплению своего здоровья. Формат простой, но именно такие инициативы формируют полезные привычки и показывают: забота о себе начинается с доступных вещей», - написал Александр Козловский. 

Вопросы здорового образа жизни, укрепления здоровья нации и развития активного долголетия занимают ключевое место в Народной программе партии «Единая Россия», подчеркнул парламентарий.

«Такие акции — это важная часть системной работы, направленной на повышение качества жизни людей. Важно, что жители активно откликаются и поддерживают подобные инициативы — значит, тема действительно востребована. Если у вас есть идеи по развитию здорового образа жизни, созданию условий для занятий спортом или активного отдыха — обязательно направляйте их в Народную программу партии «Единая Россия» на платформе естьрезультат.рф», - призвал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия». 
Прокомментировать

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026