Дмитрий Белюков представил в Беларуси опыт проведения «Олимпийского диктанта»

По приглашению коллег из Белорусского государственного университета физической культуры и спорта и Белорусской олимпийской академии декан социально-гуманитарного факультета, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Дмитрий Белюков стал участником международной научно-практической конференции «Олимпийское образование в системе межкультурного взаимодействия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

На конференции Дмитрий Белюков поделился пятилетним опытом реализации просветительской акции «Олимпийский диктант». Это мероприятие стало важной частью олимпийского образования и способствовало укреплению связей между странами, отметили в ВЛГАФК. Напомним, ежегодно сайт Псковской Ленты Новостей становится онлайн-площадкой для проведения «Олимпийского диктанта».

Конференция проходила в День единения Беларуси и России и подтвердила общность подходов двух стран в системе высшего спортивного и олимпийского образования, заключили в ВЛГАФК.