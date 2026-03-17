Желания с опозданием: Иван Белугин исполнил мечту двух Тимуров из Печор

В конце прошлого года глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин принял участие в традиционной благотворительной акции «Елка желаний». Тогда ему выпали желания двух мальчиков Тимуров из Печор — ребята мечтали увидеть большой футбол и побывать на матче. Об этом глава муниципалитета сообщил в своем Telegram-канале.
«Иногда новогодние желания исполняются чуть позже, чем загадываются — но от этого они не становятся менее важными. С новогодней ели в правительстве области снял несколько шариков с мечтами ребят. Один из них был белый — на нем оказалось сразу два желания. Их загадали два Тимура из Печор. Мальчишки мечтали увидеть большой футбол и побывать на матче», — пояснил Иван Белугин.
Тогда глава муниципалитета дал ребятам обещание — в 2026 году обязательно организовать для них поездку в Санкт-Петербург на домашнюю игру «Зенита» с московским «Спартаком». И в эти выходные мечта ребят сбылась.
«Тимуры побывали на матче в Петербурге, почувствовали атмосферу большого футбола и, думаю, получили эмоции, которые запомнятся надолго. Спасибо за помощь в организации поездки моим друзьям, Псковскому филиалу детской футбольной школы "Зенит‑Чемпионика". Благодаря совместным усилиям детские мечты действительно становятся реальностью», — резюмировал Иван Белугин.