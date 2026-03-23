Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведет встречу с болельщиками 24 марта

Встречу с болельщиками и руководством проведет футбольный клуб «Луки-Энергия» в Доме культуры имени Ленинского комсомола во вторник, 24 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Мероприятие начнется в 19:00.

На встрече представят новичков команды и новую форму футболистов. Главный тренер Михаил Сальников расскажет о концепции нового сезона 2026 года. Болельщики смогут выступить с наказами и пожеланиями к команде и клубу. После этого участники встречи смогут задать вопросы руководству клуба, тренеру и новичкам.

Футбольный клуб приглашает всех желающих принять участие в мероприятии.